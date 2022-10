https://fr.sputniknews.africa/20221009/six-coups-de-couteau-pour-avoir-double-dans-la-file-dattente-dune-station-service-en-france-1056447663.html

Six coups de couteau pour avoir doublé dans la file d'attente d’une station-service en France

09.10.2022

Une violence soudaine qu'aucune crise de l'énergie ne saurait expliquer. Un drame s’est produit le 5 octobre dans une station-service à Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie.Selon France Bleu, un père de famille de 33 ans, résidant en Suisse, a été poignardé à plusieurs reprises sous les yeux de ses enfants, assis à l’arrière du véhicule.C’est un jeune homme de 20 ans, étant resté jusqu’ici inconnu des services de police, qui est l’auteur de l’agression.Une perte de patienceD’après la radio, il était dans la queue pour mettre de l’essence et n’aurait pas supporté que la voiture de sa future victime lui passe devant à la pompe, comme l’indiquent les premiers éléments de l’enquête.C’est à ce moment-là que la situation a dégénéré. Le jeune homme a sorti une arme blanche et a porté des coups de couteau au trentenaire.L’agresseur a ensuite pris la fuite, mais a été rapidement interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue.France Bleu rapporte que l’individu a reconnu avoir porté au moins six coups de couteau. Quant à l’homme blessé, il a été hospitalisé en urgence absolue mais ses jours ne sont désormais plus en danger.Une enquête a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois.

