Certaines stations-service de TotalEnergies sont à sec en Île-de-France

Certaines stations-service de TotalEnergies sont à sec en Île-de-France

03.10.2022

2022-10-03T17:21+0200

2022-10-03T17:21+0200

2022-10-03T17:21+0200

france

carburant

total

En ces temps de crise énergétique les stations-service TotalEnergies de région parisienne ont commencé à fermer les unes après les autres.France Bleu relate qu'elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus avoir ni gazole ni essence et attendent d'être approvisionnées. Lancée à l'initiative de la CGT, la grève des employés du groupe pour une hausse des salaires pourrait encore compliquer les choses.Le média précise que le 1er octobre, 17 stations de la société sur 40 ne pouvaient plus vendre de carburant dans la capitale et le long du périphérique.L'afflux de clientsDe plus, des stations peuvent faire face à des pénuries après avoir annoncé une populaire ristourne de 20 centimes, selon Le Parisien. Additionnée aux 30 centimes de rabais instaurés par le gouvernement, cette mesure avait fait de Total le fournisseur d'essence le moins cher de France.Toutefois, contactée par France Bleu, la communication de la société a noté "qu'il n'y a pas de manque de carburants, car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers".

