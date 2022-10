https://fr.sputniknews.africa/20221009/plusieurs-personnes-disparues-apres-le-naufrage-dun-bateau-dans-le-sud-est-du-nigeria-1056443157.html

Plusieurs personnes disparues après le naufrage d'un bateau dans le sud-est du Nigeria

De "nombreuses" personnes sont portées disparues et quinze ont été secourues après le naufrage d'un bateau dans le sud-est du Nigeria, région frappée par de... 09.10.2022, Sputnik Afrique

Le bateau a coulé le 7 octobre à Umunnankwo dans la municipalité d'Ogbaru, située au bord du fleuve Niger dans l'État d'Anambra."Nous avons secouru quinze personnes et de nombreuses autres sont portées disparues", ajouté la même source précisant qu'aucun corps n'avait été retrouvé jusqu'à présent et que les opérations de recherches se poursuivaient.Des médias locaux rapportent que 85 personnes avaient embarqué à bord du bateau.De nombreuses régions du Nigeria sont affectées depuis le début de la saison des pluies par des inondations qui ont fait, selon les services de secours, au moins 300 morts et 100.000 sans-abri.

