Le bilan de l'explosion dans une usine du Sénégal grimpe à six morts



Le bilan de décès liés à l'explosion d’une chaudière de la Société de transformation agro-alimentaire raffinée (STAR) survenue le 4 octobre à Nébé, une localité de la région de Diourbel, située à environ 150 kilomètres à l'est de Dakar, est passé à six.Le 8 octobre, deux autres victimes admises aux urgences dans des structures sanitaires de Diourbel et de Thiès, ont succombé à leurs blessures, ont indiqué des sources médicales et les médias.Une personne avait été déclarée morte aux premières heures de l’accident, ajoutent les mêmes sources.Construite à Nébé, un village de la commune de Tokki-Gare, dans la région de Diourbel, l’usine STAR, spécialisée dans le raffinage d’huile d’arachide, a démarré ses activités en juin 2021.L’explosion a fait d’énormes dégâts. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour élucider les causes et situer les responsabilités.

