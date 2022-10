https://fr.sputniknews.africa/20221005/senegal-un-mort-et-neuf-blesses-dans-lexplosion-dans-une-usine-1056403987.html

Sénégal: Un mort et neuf blessés dans l'explosion dans une usine

Sénégal: Un mort et neuf blessés dans l'explosion dans une usine

Une personne a été tuée et neuf autres blessées, mardi, dans l’explosion de la chaudière d’une usine de transformation de produits agro-alimentaires implantée... 05.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-05T08:18+0200

2022-10-05T08:18+0200

2022-10-05T08:18+0200

sénégal

afrique subsaharienne

mort

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1045874602_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_1b1e79f9149da520a78ecb846aad21da.jpg

’’A notre arrivée sur le lieu du drame, nos hommes ont évacué vers les structures de santé de Diourbel, cinq blessés et un corps sans vie’’, a déclaré aux médias le lieutenant Modou Tine, commandant de la 22-ème compagnie d’incendie et de secours de Diourbel.Le commandant a expliqué qu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers sur le lieu du drame, la chaudière était en proie à des flammes après une forte explosion qui a entrainé plusieurs victimes chez les employés de l’usine.Pour venir à bout des flammes en l’espace d’une trentaine de minutes, le commandant a indiqué qu’ils ont mobilisé une lance à mousse avant de procéder à un refroidissement de la chaudière.Inaugurée en juin 2021, la Société de transformation agro-alimentaire raffinée (STAR) était implantée dans le village de Nébé.La cause de l'explosion n'a pas été déterminée.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

sénégal, afrique subsaharienne, mort