L’ampleur des fuites du Nord Stream estimée par des scientifiques chinois

En plus d’avoir déstabilisé davantage la situation géopolitique, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 a également été une catastrophe écologique. Des scientifiques chinois ont ainsi calculé l’ampleur des fuites de gaz, les estimant à 70 tonnes par heure, rapporte le South China Morning Post.Les chercheurs sont arrivés à ce chiffre en analysant les émissions de méthane dans l’atmosphère le 30 septembre, quelques jours après la rupture du Nord Stream 2. Ils ont mis à contribution le satellite Gaofen-5 02, l’un des plus avancés au monde, doté de capteurs infrarouges ultra-sensibles capables justement de détecter les émissions de méthane.Sabotage des Nord StreamDes fuites de gaz avaient été repérées sur les Nord Stream 1 et 2, le 26 septembre dernier. La piste du sabotage a rapidement été envisagée, dans un contexte géopolitique troublé. La Russie a finalement ouvert une enquête pour "acte de terrorisme".Plusieurs observateurs ont porté leurs soupçons sur les soutiens de Kiev, notamment les États-Unis. Radek Sikorski, ancien ministre polonais des Affaires étrangères a même ouvertement remercié Washington dans un message Twitter.D’autres ont rappelé les propos de Joe Biden, qui avait déjà averti de possibles représailles contre les Nord Stream dans le cadre du conflit en Ukraine.

