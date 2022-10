https://fr.sputniknews.africa/20221008/des-megots-recycles-en-rembourrage-pour-des-jouets-en-peluche--video--1056435916.html

Des mégots recyclés en rembourrage pour des jouets en peluche – vidéo

Un homme d’affaires indien a organisé la production de rembourrage de peluches à partir de mégots. En un an, sa fabrique est en mesure de recycler des millions... 08.10.2022, Sputnik Afrique

Dans une fabrique située dans la banlieue de New Delhi, les employés remplissent des oursons en peluche aux couleurs vives avec du rembourrage à partir d’un produit dont sont abondamment parsemées les rues de la ville.Le matériau est composé de mégots de cigarettes séparés en fibres et nettoyés.L’idée de recycler les mégots en une gamme de produits comprenant des jouets et des coussins appartient à l’homme d’affaires Naman Gupta.267 millions de fumeurs en IndeLe papier est séparé pour être recyclé. De la poudre de compost est fabriquée avec les restes de tabac. Les filtres nettoyés sont utilisés pour la fabrication de rembourrage.L'Organisation mondiale de la santé estime que près de 267 millions d’Indiens sont des consommateurs de tabac.Depuis le printemps, 1,2 milliard de mégots ont été recyclés.

