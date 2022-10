https://fr.sputniknews.africa/20221007/la-presence-de-drones-inconnus-signalee-au-dessus-de-sites-gaziers-en-norvege-une-enquete-ouverte-1056429353.html

La présence de drones inconnus signalée au-dessus de sites gaziers en Norvège, une enquête ouverte

La présence de drones inconnus signalée au-dessus de sites gaziers en Norvège, une enquête ouverte

07.10.2022 La police norvégienne, en collaboration avec le ministère de la Défense, a lancé une investigation suite à des signalements de drones qui survolaient des...

Dans le sillage du sabotage des Nord Stream, les autorités norvégiennes ont reçu ces derniers jours plus de 30 signalements de drones non-identifiés qui apparaissaient au-dessus d’installations pétrolières et gazières en mer du Nord, rapporte la télévision publique NRK.Selon Amund Revheim, un employé du département de police du district du sud-ouest contacté par la chaîne, l’objectif derrière ces survols est de créer "la peur, l'anxiété et un sentiment de menace". La police norvégienne a adopté "une façon précise" de communiquer sur ces évènements afin de ne pas semer la panique au sein de la population, explique-t-il.Des patrouilles mises en placeSuite aux signalements, les garde-côtes norvégiens ont déployé leur navire KV Sortland à proximité de la plateforme gazière Troll A, située dans l’ouest du pays. L’armée patrouille également à proximité d’autres installations pétrolières et gazières du pays.

