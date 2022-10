https://fr.sputniknews.africa/20221006/erdogan-confiant-en-une-normalisation-des-relations-avec-erevan-apres-sa-rencontre-avec-pachinian-1056423462.html

Erdogan confiant en une normalisation des relations avec Erevan après sa rencontre avec Pachinian

Au terme d’une réunion bilatérale à Prague avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le Président turc a dit espérer que les rapports entre Ankara et... 06.10.2022, Sputnik Afrique

Le 6 octobre, le Président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian se sont entretenus à Prague, dans le cadre de la réunion de la Communauté politique européenne (CPE). Il s'agit de la première rencontre entre les leaders des deux pays.Recep Tayyip Erdogan a également tenu à souligner que "la rencontre s'est déroulée dans un climat positif".Ouverture de la frontière terrestrePour sa part, Erevan a fait savoir via un communiqué que les dirigeants turc et arménien ont évoqué l'importance d’ouvrir la frontière terrestre pour les citoyens de pays tiers et d'organiser un transport aérien direct de marchandises entre l'Arménie et la Turquie.Plus tôt dans la journée, Recep Tayyip Erdogan et Nikol Pachinian se sont entretenus avec le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev de manière informelle en marge du sommet européen. Le sujet de la conversation n'a pas été divulgué.Relations tenduesLes relations entre la Turquie et l'Arménie sont historiquement tendues. Depuis 1990, Ankara n'a plus de liens diplomatiques ni commerciaux avec l'Arménie. Les tensions se sont exacerbées en 2020 autour du territoire du Haut-Karabakh.En janvier 2020, Ankara et Erevan avaient organisé une série de pourparlers qu’ils avaient qualifiés de "positifs et constructifs".

