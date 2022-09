https://fr.sputniknews.africa/20220913/larmenie-attaquee-sur-sept-axes-selon-le-premier-ministre-1056164655.html

L’Arménie attaquée sur sept axes, selon le Premier ministre

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré au Parlement que l’Azerbaïdjan a attaqué les frontières arméniennes sur sept axes. 13.09.2022, Sputnik Afrique

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré devant le Parlement que l’attaque lancée par l’Azerbaïdjan sur sept axes à la frontière arménienne avait déjà fait 49 morts.Selon lui, l’Azerbaïdjan a déclenché des opérations militaires à la frontière parce qu’il refuse de négocier un règlement du conflit au Haut-Karabakh.Le chef du gouvernement a cependant reconnu que l’intensité des combats a baissé. M.Pachinian a également annoncé la tenue d’une réunion du Conseil permanent de l’Organisation du traité de sécurité collective (regroupant l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan) suite à la demande d’Erevan. Une trêve par l'entremise de la RussieLe chef du comité international de la chambre haute du Parlement russe Grigori Karassine a signalé à Sputnik qu’une trêve à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avait été obtenue grâce aux efforts de la Russie, plus particulièrement après un entretien entre Vladimir Poutine et Nikol Pachinian.Des affrontements ont de nouveau éclaté ce mardi à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.Les deux pays se rejettent la responsabilité de ces heurts, quelques jours après que l'Arménie a accusé son voisin d'avoir tué l'un de ses soldats lors de heurts à la frontière.Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir qu’avec la médiation de la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont convenu de cesser le feu dès 6h00 GMT.

