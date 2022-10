https://fr.sputniknews.africa/20221005/le-maroc-octroie-ses-premieres-autorisations-a-la-production-de-cannabis-1056411174.html

Le Maroc octroie ses premières autorisations à la production de cannabis

Le Maroc octroie ses premières autorisations à la production de cannabis

L'Agence de régulation du cannabis (ANRAC) du Maroc a annoncé avoir délivré dix autorisations à des industriels, les premières, pour la transformation du... 05.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-05T17:59+0200

2022-10-05T17:59+0200

2022-10-05T17:59+0200

maroc

cannabis

production

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1054432534_0:1273:2048:2425_1920x0_80_0_0_376eeef9830b4e7b7a9130267f2fde80.jpg

Conformément aux dispositions de la loi adoptée en 2021, l'Agence de régulation du cannabis (ANRAC) a octroyé dix autorisations d’exercice de transformation et de fabrication, ainsi que de commercialisation et d’exportation de la plante et de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.Cela concerne uniquement les agriculteurs des provinces rifaines d'Al Hoceima, Chefchaouen et Taounate. Désormais, ils sont en mesure d’en cultiver et d’en produire dans le cadre de coopératives agricoles.L'ANRAC est une institution publique inaugurée en juin. Son objectif est de contrôler tous les aspects du processus, de la production jusqu'à la commercialisation des dérivés du chanvre.Un marché non négligeableLe Maroc déploie des efforts pour resserrer l'étau autour du juteux trafic, en misant sur la loi adoptée en 2021 qui encadre ses usages industriel et médical. Ce complexe chantier n'en est qu'à ses prémices, mais, à terme, l'objectif est de se positionner sur le marché mondial du cannabis légal.En 2019, les cultures de kif couvraient 55.000 hectares dans le nord-est du royaume, y faisant vivre entre 80.000 et 120.000 familles, selon des chiffres officiels.

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, cannabis, production