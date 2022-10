https://fr.sputniknews.africa/20221004/quand-dakar-explique-a-kiev-quen-ukraine-loccident-se-bat-contre-la-russie-1056403134.html

Quand Dakar explique à Kiev qu’en Ukraine l’Occident se bat contre la Russie

Lors de son séjour à Dakar, le chef de la diplomatie de Kiev a eu un aperçu de la vision sénégalaise du conflit ukrainien, selon le New York Times. La visite... 04.10.2022, Sputnik Afrique

Les autorités sénégalaises ont déclaré au ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, que le territoire ukrainien était un champ de bataille entre l’Occident et la Russie, relate ce 4 octobre le New York Times.Le chef de la diplomatie ukrainienne a affirmé qu’en Afrique "les narratifs russes sont très présents" et voudrait désormais communiquer les "vérités ukrainiennes".La visite africaine de Dmytro Kuleba durera 10 jours et se tient deux mois après la tournée en Afrique de Sergueï Lavrov. Fin juillet, le ministre russe des Affaires étrangères s’était rendu en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie pour discuter de dossiers internationaux, régionaux et de coopération bilatérale.

