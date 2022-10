https://fr.sputniknews.africa/20221003/le-senegal-vise-un-acces-universel-a-lelectricite-a-lhorizon-de-2035-1056388787.html

Le Sénégal vise un accès universel à l'électricité à l'horizon de 2035

La ministre sénégalaise du Pétrole et de l'Énergie a annoncé que le pays comptait garantir l’accès universel à l’électricité en 2035. 03.10.2022, Sputnik Afrique

Le gouvernement sénégalais ambitionne de porter la capacité de production d’électricité du pays à 3.000 mégawattheures (MWh), ce qui permettra d’atteindre l’accès universel à l’électricité en 2035, a indiqué la ministre du Pétrole et de l’Énergie, Aïssatou Sophie Gladima.Cette annonce a été faite lors du lancement, récement, de la revue annuelle de la feuille de route de la stratégie " Électricité 2035 ".Le Sénégal a réalisé des progrès significatifs dans le secteur de l’énergie depuis 2012, dès l’arrivée au pouvoir du président Macky Sall, a souligné Aïssatou Sophie Gladima, ajoutant qu'en 2021, le taux d’accès national à l’électricité a été porté à 80,5%, dont 96% en milieu urbain et 58,2% en milieu rural.En outre, les efforts du gouvernement ont permis de porter la capacité de production du pays à 1.523 MW l’année dernière. Selon les données publiées par la Banque mondiale, le taux d’électrification du Sénégal était de 70,4 % en 2020.Pour sa part, Diatourou Ndiaye, secrétaire général adjoint de la présidence de la République et président du conseil de surveillance du Millennium Challenge Account-Senegal II (MCA-Senegal II), a indiqué que le programme qu’il supervise a déjà apporté un soutien important au secteur de l’énergie, notamment avec l’adoption du Code de l’électricité en juillet 2021 et de la loi sur le renforcement des régulateurs.Le MCA-Sénégal II est chargé de la mise en œuvre du Sénégal Power Compact. Il s’agit d’un accord entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement des États-Unis, à travers la Millennium Challenge Corporation.Le Sénégal Power Compact devrait contribuer à générer une croissance économique inclusive et à réduire la pauvreté.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

