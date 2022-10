À la demande de l’Algérie, l’Élysée aurait censuré la sortie télévisée du leader kabyle

https://fr.sputniknews.africa/20221004/a-la-demande-de-lalgerie-lelysee-aurait-censure-la-sortie-televisee-du-leader-kabyle-1056397082.html

La chaîne française CNews a annulé à la dernière minute une intervention du leader du mouvement indépendantiste kabyle. À l’origine de la déprogrammation se... 04.10.2022, Sputnik Afrique

Le président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), Ferhat Mehenni, devait intervenir le 2 octobre dans le journal télévisé sur CNews.À 5 minutes avant le direct, un responsable a pourtant annoncé au leader du MAK que son passage avait été annulé.Les raisons probables de la déprogrammationD’après le site d’information Maghreb-intelligence, Yannick Bolloré, patron du groupe Bolloré, qui détient la chaîne CNews, aurait déprogrammé cette interview en personne, après l’intervention d’Emmanuel Macron.Le Président aurait lui-même reçu un appel de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune le menaçant d’annuler la visite de la Première ministre français. Élisabeth Borne devra se rendre à Alger les 9 et 10 octobre.Ce n’est pas le premier cas de censure de la part de l’Élysée à l’encontre de l’Algérie. Début septembre, Le Monde a retiré une tribune traitant de manière critique les rapports à la colonisation française de l’Algérie.Mouvement indépendantisteFondé en 2001, MAK se réclame actuellement pacifique et prône l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Kabylie incluant comme option son indépendance.Ferhat Mehenni a le statut de réfugié politique et vit en France depuis deux décennies.En Algérie, depuis mai 2021, le MAK est officiellement classé comme organisation terroriste.

