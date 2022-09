https://fr.sputniknews.africa/20220902/le-monde-retire-un-article-critique-sur-le-colonialisme-en-algerie-et-presente-ses-excuses-a-macron-1056052163.html

Le Monde retire un article critique sur le colonialisme en Algérie et présente ses excuses à Macron

Le Monde retire un article critique sur le colonialisme en Algérie et présente ses excuses à Macron

Le Monde a retiré une tribune traitant de manière critique les rapports à la colonisation française de l’Algérie. Le quotidien a présenté ses excuses à... 02.09.2022, Sputnik Afrique

Machine arrière pour Le Monde après l’ire présidentielle? Le texte au cœur de la polémique a été retiré et remplacé par un message expliquant cela. L’article en question titrait "Réduire la colonisation française en Algérie à une histoire d’amour parachève la droitisation d’Emmanuel Macron sur la question mémorielle". Il a été publié le 1er septembre par Paul Max Morin, chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po, auteur d’un ouvrage consacré aux relations franco-algériennes."Une histoire d’amour"Le texte abordait la visite d’Emmanuel Macron en Algérie, du 25 au 27 août, survenue après plus de dix mois de tensions, notamment liées aux questions mémorielles sur la guerre d’Algérie et la colonisation française. À l’issue de la visite, le Président Abdelmajid Tebboune a déclaré que cela avait permis un "rapprochement" grâce à la "personnalité" d’Emmanuel Macron.Dans son article, le chercheur affirmait que la phrase "une histoire d’amour qui a sa part de tragique" prononcée par M. Macron le 26 août lors de la visite du cimetière Saint-Eugène à Alger s’inscrit "dans la continuité d’une idéologie coloniale". Selon lui, les avancées concernant le passé colonial sont simulées.D’après Le Monde, la phrase du Président "n’évoquait pas spécifiquement la colonisation, comme cela était écrit dans la tribune, mais les longues relations franco-algériennes". L’article a donc été retiré quelques heures après.Le chercheur réagitLa société des journalistes du Monde ne s’est pas encore exprimée sur le sujet. Quant au chercheur, il a déjà condamné la décision.Il a raconté avoir reçu un coup de téléphone du Monde quelques heures après la publication de l’article l'avertissant que l'Élysée était "furax".Selon le chercheur, la tribune lui avait été commandée par Le Monde, et l’angle avait été débattu et validé.

