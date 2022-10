https://fr.sputniknews.africa/20221003/un-navire-de-la-marine-suedoise-a-ete-repere-pres-des-nord-stream-avant-les-explosions-1056386198.html

Un navire de la marine suédoise a été repéré près des Nord Stream avant les explosions

Un navire de la marine suédoise a été repéré près des Nord Stream avant les explosions

Selon le quotidien Dagens Nyheter, qui se réfère à des données d’un service pour suivre le trafic maritime, un vaisseau de l’armée suédoise était près des Nord... 03.10.2022, Sputnik Afrique

L’enquête sur les explosions des gazoducs Nord Stream est toujours en cours. D’après le quotidien Dagens Nyheter, un navire de la marine suédoise a été repéré dans la zone des pipelines en mer Baltique quelques jours avant l’incident.La source précise que ce sont les données d’un service permettant de suivre les déplacements des vaisseaux qui ont été utilisées.Citées par Dagens Nyheter, les forces navales suisses ont confirmé qu’une "surveillance maritime" était effectuée sur le site. Cependant, elles ont refusé de préciser ses objectifs pour préserver la confidentialité.Des hélicoptères de l’US Navy repérésPlus tôt en septembre, d’après les données de Flightradar24, des hélicoptères militaires américains ont à de nombreuses reprises survolé pendant des heures le site de l’incident.Début septembre, un hélicoptère Sikorsky MH-60R Seahawk de la marine américaine a été détecté au-dessus des conduites dans la mer Baltique pendant trois jours consécutifs, les 1er, 2 et 3 septembre.En outre, le 2 septembre, presque en parallèle, un hélicoptère militaire NH90 de la marine néerlandaise a curieusement volé dans les environs de l’île danoise de Bornholm, observant probablement les activités des Américains.Selon Flightradar24, d’autres hélicoptères américains ont également survolé les zones des gazoducs les 10 et 19 septembre. Dans la nuit du 22 au 23 septembre et du 25 au 26 septembre, des pilotes militaires US à bord d'hélicoptères Sikorsky MH-60R Seahawk sont restés longtemps dans les airs à proximité de la zone de la future fuite.

