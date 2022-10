https://fr.sputniknews.africa/20221003/peu-avant-sabotage-des-nord-stream-un-entrepreneur-lie-aux-gazoducs-est-mort-en-mer-baltique-images-1056388018.html

Peu avant sabotage des Nord Stream, un entrepreneur lié aux gazoducs est mort en mer Baltique-images

Peu avant sabotage des Nord Stream, un entrepreneur lié aux gazoducs est mort en mer Baltique-images

Le récent crash d’un jet privé en mer Baltique peut être lié aux explosions sous-marines sur les Nord Stream, suppose un politologue allemand. Le jet... 03.10.2022, Sputnik Afrique

Un avion privé avec l’entrepreneur allemand Peter Griesemann s’est écrasé le 4 septembre en mer Baltique. Cela pourrait être plus qu’une coïncidence avec le sabotage des Nord Stream, analyse sur sa chaîne Telegram un politologue allemand d’origine russe, Alexandre Sosnovskї.M.Griesemann était propriétaire de la compagnie Griesemann Group, qui assure l’entretien des gazoducs Nord Stream. M.Sosnovskї affirme que le Cessna de Peter Griesemann a survolé les lieux des futures explosions avant de s’abimer en mer. Une trajectoire inattendue puisque l’homme d’affaires voyageait en compagnie de sa femme, de sa fille et du petit-ami de cette dernière.La version officielle du crash était la dépressurisation de la cabine. Toutefois Alexandre Sosnovskї rappelle que les avions militaires de Bundeswehr ont accompagné ce jet privé au-dessus de la mer Baltique.Un "mystérieux vol fantôme"Le 4 septembre, les médias ont signalé le crash d’un avion privé en mer Baltique au large de Ventspils, en Lettonie. L’accident, qualifié de "mystérieux vol fantôme" par la presse allemande, a suscité plusieurs questions jusqu’à maintenant restées sans réponse.Après avoir décollé de Jerez en Espagne, le Cessna 551 devait atterrir en Cologne en Allemagne.Quatre personnes étaient à bord, dont Peter Griesemann, son épouse Juliane, sa fille Lisa et le petit ami de Lisa. Selon les médias, l’avion était piloté par Griesemann lui-même. Ayant survolé Cologne, le jet a continué son vol au-dessus de la mer Baltique. Des avions militaires allemands, ainsi que danois et suédois ont en vain essayé d’établir un contact avec lui. Après le crash aucun corps n’a été retrouvé, tous les passagers sont portés disparus.Pas un "simple" acte terroristePour l’ambassadeur russe à l’Onu, Vassili Nebenzia, la complexité de l’attaque sous-entend l’implication de structures étatiques et non pas de "simples terroristes".Le diplomate a promis, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu consacrée au sabotage des Nord Stream, que Moscou enquêterait sur le sabotage et trouverait ses auteurs.

