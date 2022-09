https://fr.sputniknews.africa/20220904/un-avion-fantome-autrichien-sabime-en-mer-au-large-de-la-lettonie-1056078055.html

Un "avion-fantôme" autrichien s'abîme en mer au large de la Lettonie

Un avion privé, qui avait décollé de Jerez en Espagne, et devait atterrir à Cologne en Allemagne, est entré dans l'espace aérien suédois dans la mer Baltique avant de s'écraser dans les flots au large de Ventspils, en Lettonie, peu avant 20h00 (18h00 GMT).Des avions de chasse allemands, danois et suédois ont été dépêchés en urgence pour tenter d'entrer en contact avec l'équipage de l'appareil qui poursuivait son vol au-dessus de l'Europe du Nord. "Mais ils n'ont vu personne", a déclaré le chef des secours suédois à l'AFP.L'aéronef-fantôme avait une trajectoire relativement constante jusqu'à ce qu'il approche la côte lettone, et il a alors rapidement perdu de l'altitude.L'appareil est tombé "lorsqu'il s'est retrouvé à court de carburant", a estimé le responsable.Les nationalités des quatre personnes à bord n'ont pas été divulguées.Selon les secours suédois, leurs collègues lettons dirigent les opérations sur le lieu du drame, avec l'aide d'un avion et d'un hélicoptère des garde-côtes suédois. "Aucun reste humain n'a été retrouvé", a-t-il été précisé.Les raisons du drame restent inconnues pour le moment."Nous n'avons aucune explication; nous ne pouvons que spéculer", a expliqué le chef des secours suédois. "Mais à bord, ils étaient clairement dans l'incapacité" de réagir. Les autorités lettones n'ont fait aucune déclaration concernant le crash.

