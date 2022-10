https://fr.sputniknews.africa/20221003/les-gendarmes-francais-arretent-une-voiture-avec-une-mitrailleuse-factice--photo-1056387504.html

Les gendarmes français arrêtent une voiture avec une mitrailleuse factice – photo

Les gendarmes français arrêtent une voiture avec une mitrailleuse factice – photo

Un contrôle routier qui ne se fait pas tous les jours. Un automobiliste a été arrêté en France en raison d’une… mitrailleuse plantée sur le capot de son véhicule, relatent les médias français. Ce genre de dispositifs est d’ailleurs interdit.Les faits ont eu lieu fin septembre à une station de péage dans le Nord lorsque cette Volvo S40 peu banale a été repérée par les gendarmes.Une scène digne d’un film d’action, malgré le fait que l’engin se soit avéré factice. Peu importe, les gendarmes ont tout de même qualifié la situation de "pépite" sur les réseaux sociaux et ont publié un cliché.Sur la photo, il est possible de voir que le propriétaire a fait du zèle pour customiser sa voiture. De fausses sorties d’échappement, un snorkel et un pare-buffle à l’avant sont installés façon Mad Max Fury Road.On ignore cependant si le conducteur a écopé d’une amende ou s’il ne s’en est sorti qu’avec quelques remarques.

