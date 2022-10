https://fr.sputniknews.africa/20221003/lavenir-de-lhumanite-depend-de-lissue-du-conflit-en-ukraine-estime-le-philosophe-douguine-1056383289.html

L’avenir de l’humanité dépend de l’issue du conflit en Ukraine, estime le philosophe Douguine

Les attentats contre les Nord Stream font partie de l’opposition entre la Russie et l’Otan, où l’Europe est une région stratégique d’influence, indique le... 03.10.2022, Sputnik Afrique

Les explosions sur les gazoducs Nord Stream ne sont pas simplement un acte de sabotage. Elles font partie d’une opposition globale entre la Russie et l’Otan dont dépend l’avenir de l’humanité, a estimé Alexandre Douguine, philosophe et politologue russe.Les Anglo-Saxons qui ont déclenché ces explosions "à l’aide du terrorisme international" ont attaqué l’infrastructure stratégique européenne, poursuit-il. Ils visent à l’effondrement des derniers liens reliant la Russie à l’Europe, cette fois-ci, au niveau économique et énergétique.Devenir souverainsAfin de pouvoir s’y opposer, "la Russie doit remporter la victoire en Ukraine. Mais non pas vaincre l’Ukraine", selon M.Douguine."La Russie pourrait être souveraine, si l’Ukraine était notre alliée ou l’intégrait", conclut-il.Mobiliser toutes les ressourcesAutrement dit, pour apporter une réponse symétrique à ces attentats contre les Nord Stream dont l’importance n’est pas à minimiser, il est indispensable pour la Russie de vaincre dans tous les aspects.En plus de cela, il convient de travailler diplomatiquement avec les pays hors de l’Occident. Il est même possible de continuer de livrer de l’or bleu à l’Europe. "Mais il ne faut pas compter sur cela de manière sérieusement. […] Il faut se rendre compte qu’il y a peu de chance de résoudre cette crise par la voie des discussions auxquelles nous devons être toujours prêts", conclut-il.Sa fille tuée par des UkrainiensAlexandr Douguine est philosophe, politologue, publiciste, professeur, fondateur d’un mouvement néo-eurasiatique. Depuis mars 2015, il figure sur la liste des sanctions américaines en raison des événements en Ukraine. De plus, le Canada et l'Australie ont imposé des sanctions contre lui.Sa fille Daria, journaliste, est morte fin août dernier alors qu'elle quittait un festival au volant de la voiture de son père. Le Service russe de sécurité (FSB) a annoncé que les services secrets ukrainiens étaient derrière le meurtre. Ce crime avait été perpétré par une Ukrainienne, Natalia Vovk, qui est entrée en Russie en voiture, avec une plaque d'immatriculation de la République populaire de Donetsk. Elle a réussi à quitter le pays via l’Estonie.

