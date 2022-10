https://fr.sputniknews.africa/20221002/victime-dune-tentative-dassassinat-un-volontaire-francais-dans-le-donbass-accuse-kiev-1056380016.html

Victime d’une tentative d’assassinat, un volontaire français dans le Donbass accuse Kiev

Victime d’une tentative d’assassinat, un volontaire français dans le Donbass accuse Kiev

Adrien Bocquet estime que les services secrets ukrainiens sont derrière la tentative d’assassinat contre lui en Turquie. Ce volontaire et ex-militaire français... 02.10.2022, Sputnik Afrique

Agressé au couteau par des inconnus en Turquie, le volontaire et ancien militaire français Adrien Bocquet a accusé ce dimanche 2 octobre le Service de sécurité ukrainien (SBU) d’avoir organisé cette attaque.Malgré ses blessures, M.Bocquet se sent maintenant mieux, sa vie n’est plus en danger, relate le média.Le 26 septembre, à Istanbul, Andrien Bocquet a été agressé en pleine rue par deux inconnus, dont l’un l’a agressé au couteau.Il a pu se défendre et prendre la fuite, mais a été blessé. Selon le Français, s’il ne s’était pas battu, il serait mort.Des deux côtés du frontAprès le début de l’opération russe en Ukraine, Adrien Bocquet s’était rendu dans le pays comme volontaire, pour apporter une assistance médicale.Pendant son séjour sur les territoires contrôlés par Kiev, il a été témoin des exactions ukrainiennes qu’il a décrites à la télévision française.Ensuite il est allé dans le Donbass où il a pu constater des tirs sur les civils effectués par l’armée ukrainienne. Il a en outre accusé la France d’être complice du génocide de la population en fournissant des obusiers CAESAR à Kiev.

