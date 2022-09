Un ex-militaire français qui s'était rendu dans le Donbass victime d’une tentative d’assassinat

"Au moment où je suis arrivé dans une sorte de parc, il faisait noir, deux hommes sont arrivés d’un coup. Je ne les ai pas vus arriver, ils sont arrivés directement sur moi. Je me suis protégé. L’un d’eux dès le début m’a tenu la tête par l’arrière et l’autre devant était avec un couteau. Il a essayé de m’infliger un premier coup dans le cou au niveau de la carotide. J’ai reculé et au moment où je me décale, je prends le coup sur le visage au niveau de la joue", détaille l’interlocuteur de Sputnik.