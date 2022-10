https://fr.sputniknews.africa/20221002/sur-fond-de-sabotage-des-nord-stream-litalie-renforce-la-surveillance-de-ses-gazoducs-1056379610.html

Sur fond de sabotage des Nord Stream, l’Italie renforce la surveillance de ses gazoducs

Sur fond de sabotage des Nord Stream, l’Italie renforce la surveillance de ses gazoducs

Alors que la fuite de gaz dans les Nord Stream visés par des actes de sabotage s’arrête dans la mer Baltique, la Défense italienne renforce la protection des... 02.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-02T22:59+0200

2022-10-02T22:59+0200

2022-10-02T23:06+0200

italie

sabotage des gazoducs nord stream

surveillance

protection

armée

méditerranée

algérie

tunisie

libye

gazoduc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1056379434_0:336:2048:1488_1920x0_80_0_0_dad889dc02513fa391726499f0c97b41.jpg

Les forces armées italiennes vont prendre des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des pipelines passant par le fond de la Méditerranée, a déclaré cette semaine à la Repubblica, le chef d'état-major de la Défense italienne, Cavo Dragone.La surveillance est effectuée non seulement par des navires militaires mais aussi par des robots sous-marins, a précisé le haut-gradé.Le quotidien Il Sole 24 Ore détaille que ce "régime renforcé" est assuré par 500 militaires, trois unités navales, une dizaine de véhicules sous-marins, les forces de l’unité spéciale COMSUBIN, des avions de patrouille maritime P-72 et des hélicoptères de la Marine italienne. La surveillance est effectuée "sur un terrain opérationnel multidimensionnel: en mer, ciel et fonds marins".Il s’agirait des gazoducs Transmed, qui transportent le gaz d’Algérie vers l’Italie via la Tunisie, et Greenstream, qui relie l'ouest de la Libye à la Sicile.D’après RFI, l’Italie renforce également la protection du Trans Adriatic Pipeline reliant l'Azerbaïdjan à la région des Pouilles, et du Trans Austria Gas, entre les pays nordiques à l'est de l'Italie.Explosions en mer BaltiqueLes mesures italiennes ont été prises suite aux explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique, enregistrées le 26 septembre, qui ont entraîné la fuite massive de gaz.Actuellement, l’écoulement de gaz sur les deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Europe s’est achevé.

italie

méditerranée

algérie

tunisie

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

italie, sabotage des gazoducs nord stream, surveillance, protection, armée, méditerranée, algérie, tunisie, libye, gazoduc