Le Maroc et l'Egypte veulent resserrer leurs liens dans le domaine de la justice

Le Maroc et l'Egypte veulent resserrer leurs liens dans le domaine de la justice

Les ministres marocain et égyptien de la Justice, Abdellatif Ouahbi et Omar Marwan, se sont entretenus d'intensifier l'interaction entre Rabat et Le Caire dans... 02.10.2022

2022-10-02T16:51+0200

2022-10-02T16:51+0200

2022-10-02T17:54+0200

Une rencontre des ministres marocain et égyptien de la Justice, Abdellatif Ouahbi et Omar Marwan, s'est déroulée ce dimanche 2 octobre au Caire. La discussion a porté sur les moyens d'intensifier la coopération entre les deux pays dans le domaine de la justice.La rencontre s'est déroulée en présence d'Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc en Egypte, Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes. Le ministre Ouahbi a passé en revue les réformes que connaît le système judiciaire au Maroc. Il s'est en outre informé sur l'expérience égyptienne dans le domaine de la justice, tant au niveau législatif, judiciaire, jurisprudentiel qu’à bien d'autres niveaux.Ces amendements visent à approfondir l'indépendance du pouvoir judiciaire et à développer le système législatif pour qu’il soit en cohérence avec tous les changements internationaux et nationaux. Il s’agit d’établir des droits plus respectueux envers les femmes, les enfants et de nombreuses catégories. Et bien sûr, tout cela doit servir à une justice plus efficace.M.Ouahbi a également passé en revue les efforts du ministère pour développer les infrastructures des tribunaux. Il veut accélérer la transformation du système vers le numérique pour améliorer les services publics, répondre aux aspirations et aux attentes des citoyens. Il veut intensifier la formation des ressources humaines et les études aux diverses professions juridiques et judiciaires.Il a récemment effectué une tournée dans les pays du Golfe et en Jordanie. Cette visite a été l'occasion de jeter les bases d’une nouvelle étape de partenariat remarquable entre eux qui sont en phase dans les relations politiques profondes et importantes existant entre le Royaume du Maroc et ces pays frères.

