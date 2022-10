https://fr.sputniknews.africa/20221002/lambassade-du-maroc-met-en-place-une-cellule-de-suivi-de-la-situation-au-burkina-faso-1056371466.html

L'Ambassade du Maroc met en place une cellule de suivi de la situation au Burkina Faso

L'Ambassade du Maroc met en place une cellule de suivi de la situation au Burkina Faso

En appelant "les compatriotes à rester à leurs domiciles et à observer toute la vigilance", l'Ambassade du Maroc a mis en place une cellule de suivi et un... 02.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-02T11:44+0200

2022-10-02T11:44+0200

2022-10-02T11:44+0200

maroc

ouagadougou

burkina faso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104396/68/1043966889_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e902551ea599afd6b98afa2ffc4e0d63.jpg

L'Ambassade du Royaume du Maroc à Ouagadougou a mis en place une cellule de suivi de la situation au Burkina Faso et rassure sur la situation des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays, a indiqué samedi soir un communiqué de la Représentation diplomatique du Maroc.Elle "rassure sur la situation des membres de la communauté marocaine résidant au Burkina Faso", a ajouté le communiqué en appelant "les compatriotes à rester à leurs domiciles et à observer toute la vigilance"."L'Ambassade a mis en place une cellule de suivi et met ce numéro d'urgence à disposition en cas de besoin: +226 06 41 80 80", a conclu le communiqué.

maroc

ouagadougou

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, ouagadougou, burkina faso