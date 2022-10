"Paris continue de traiter la République centrafricaine en consommateur"

https://fr.sputniknews.africa/20221001/paris-continue-de-traiter-la-republique-centrafricaine-en-consommateur-1056359380.html

En RCA, les militaires français "commettent des crimes contre les habitants sans défense", s'insurge auprès de Sputnik Afrique Davy Yannick Andjida du RNSAP... 01.10.2022

Davy Yannick Andjida, coordonnateur du Réseau national pour la sauvegarde des acquis de la paix (RNSAP) en Centrafrique, a dénoncé auprès de Sputnik Afrique "l’impunité absolue" de "toute présence occidentale en Afrique".Le RNSAP dénonce "les actes criminels perpétrés par des troupes françaises sur des femmes et des mineurs" pendant l’opération militaire Sangaris qui a eu lieu entre 2013 et 2016.Mineurs victimes d’abus sexuelsEn 2015, alors que la France était en pleine intervention militaire en RCA, baptisée Sangaris, le quotidien britannique The Guardian avait fait état d’une note interne de l’Onu relatant les auditions de six garçons centrafricains de 9 à 13 ans. Ils accusaient des militaires français d’avoir abusé d’eux, entre décembre 2013 et juin 2014, dans le camp de déplacés de l’aéroport M’Poko de Bangui, en échange de rations de nourriture.Une dizaine de militaires étaient visés. En janvier 2018, la justice française a pourtant prononcé un non-lieu pour les soldats français mis en cause, à défaut d’avoir pu établir leur implication."L’impunité absolue"Fin septembre, le RNSAP a déploré qu’aucun responsable n’ait été puni suite à ces actes.D’après lui, "le principal problème de toute présence occidentale en Afrique est leur impunité absolue". Ainsi, en 2021, le contingent gabonais de l'Onu a été retiré de la RCA en raison d'accusations de crimes à caractère sexuel, rappelle-t-il.Paris a déployé près de 2.000 soldats dans le cadre de l'opération Sangaris en 2013, pour y faire cesser les violences intercommunautaires suite au coup d'État contre le Président François Bozizé. L’opération a duré jusqu'en 2016.

