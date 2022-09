https://fr.sputniknews.africa/20220930/en-centrafrique-les-actes-criminels-des-troupes-francaises-pendant-loperation-sangaris-denonces-1056354229.html

En Centrafrique, les actes criminels des troupes françaises pendant l’opération Sangaris dénoncés

En Centrafrique, les actes criminels des troupes françaises pendant l’opération Sangaris dénoncés

Alors que l’opération française Sangaris en Centrafrique s’est achevée en 2016, les séquelles refont surface. Le Réseau National pour la Sauvegarde des Acquis... 30.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-30T19:39+0200

2022-09-30T19:39+0200

2022-09-30T19:39+0200

république centrafricaine

bangui

france

armée

enfants

abus sexuel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103785/89/1037858972_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_cfe7f80f8a76959963b737e06b1d512e.jpg

En Centrafrique, le Réseau National pour la Sauvegarde des Acquis de la Paix (RNSAP) a dénoncé "les actes criminels perpétrés par des troupes françaises sur des femmes et des mineurs" pendant l’opération militaire Sangaris qui a eu lieu entre 2013 et 2016.Via son communiqué du 26 septembre 2022, le RNSAP a ainsi déploré qu’aucun responsable n’ait été puni suite à ces actes, bien qu'un rapport confidentiel ait dévoilé des faits d’abus en 2015.Commandé par la mission du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies (HCDH), le rapport avait été publié alors par The Guardian. Selon ce document, des soldats français ont notamment abusé sexuellement de quatre garçons, âgés de 9 à 13 ans, "affamés et sans abri" en échange "de nourriture ou d’argent" à Bangui.Un non-lieuPourtant, la justice française a prononcé le 11 janvier 2016 un non-lieu, faute de "charges suffisantes".Des bénévolesAfin de déclarer ces crimes, le Coordonnateur de RNSAP Centrafrique, Davy Yannick Andjida, a mis en place une équipe de bénévoles qui sont "prêts à prodiguer des conseils à toutes les victimes de crimes commis par l’armée française sur le territoire centrafricain".

république centrafricaine

bangui

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république centrafricaine, bangui, france, armée, enfants, abus sexuel