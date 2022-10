https://fr.sputniknews.africa/20221001/les-usa-sont-seduits-par-lidee-de-saigner-a-blanc-la-russie-selon-un-expert-chinois-1056360693.html

"Les USA sont séduits par l’idée de saigner à blanc la Russie", selon un expert chinois

"Les USA sont séduits par l’idée de saigner à blanc la Russie", selon un expert chinois

Washington tente d’affaiblir la Russie et d’entraîner d’autres pays européens dans une confrontation militaire avec elle, a indiqué à Sputnik un analyste... 01.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-01T12:39+0200

2022-10-01T12:39+0200

2022-10-01T12:40+0200

international

états-unis

russie

allemagne

otan

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1045192653_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_b6abf94d66b84b2e4612f649d2947f7f.jpg

Les États-Unis envisagent de créer un centre de soutien militaire à l’Ukraine en Allemagne pour saigner à blanc l’armée russe, a déclaré à Sputnik un analyste politique chinois."Selon toute vraisemblance, les États-Unis pensent que l’Ukraine a déjà fait des progrès radicaux grâce aux armements américains précédemment livrés. Cependant, il [leur] est nécessaire de modifier le modèle de commandement pour prendre complètement les devants sur le théâtre d’opérations. Poursuivant cet objectif, Washington veut participer en personne à la structure de commandement, alors qu’il menait la guerre via ses protégés", a expliqué Wang Yiwei, directeur de l'Institut chinois des affaires internationales.Selon lui, les États-Unis soutiennent l’Allemagne par tous les moyens pour la transformer en un avant-poste de l’opposition à la Russie. Ce alors que c’est notamment la France qui figure traditionnellement comme l’un des pays européens les plus forts sur le plan militaire, poursuit M.Yiwei.Entraîner des pays dans ce conflitÀ l’aide d’alliances militaires, les États-Unis font pression sur l’Allemagne et le Japon, constate l’analyste:Autrement dit, il s’agit d’une vraie menace américaine pour certains États européens qui avaient auparavant estimé qu’il fallait simplement arrêter le conflit en Ukraine pour lancer le Nord-Stream 2, note-t-il. Actuellement, ils se retrouvent déjà impliqués dans la confrontation militaire avec la Russie."Cependant, la structure de l’ordre international établie après la guerre, dont l’Onu, ne leur permet pas d’atteindre leurs objectifs stratégiques, ce pourquoi ils aspirent tellement à la réformer."

états-unis

russie

allemagne

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, russie, allemagne, otan, ukraine