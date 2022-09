https://fr.sputniknews.africa/20220930/washington-veut-creer-en-allemagne-un-centre-de-soutien-militaire-a-kiev-1056351494.html

Washington veut créer en Allemagne un centre de soutien militaire à Kiev

Le Pentagone devrait décider sous peu de la création en Allemagne d'un nouveau centre de commandement, mené par un général américain, en vue de mieux... 30.09.2022, Sputnik Afrique

La Défense américaine s'apprête à déployer en Allemagne un centre de commandement afin de réaliser et de contrôler les mesures de soutien militaire à l'Ukraine, annonce le New York Times, se référant à des responsables militaires et administratifs.Basé en Allemagne, le commandement uniquedes autorités américaines et de leurs alliés de l'UE et de l'Otan serait dirigé par un général américain de haut rang, précise le quotidien."Le Pentagone se prépare à réviser la façon dont les États-Unis et leurs alliés entraînent et équipent l'armée ukrainienne, en reflétant ce qui, selon les responsables, représente l'engagement à long terme de l'administration Biden à soutenir l'Ukraine", indique l'article.Un conflit qui pourrait durer des annéesC'est le général Christopher G. Cavoli, le plus haut officier américain en Europe, qui a présenté une proposition en ce sens au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, selon ces responsables. M.Austin et ses principaux collaborateurs examinent le plan et devraient prendre une décision finale dans les semaines à venir, ont déclaré de hauts responsables américains. La Maison-Blanche et le Pentagone y seraient favorables.Environ 300 personnes seraient engagées dans la mission, qui se trouverait à Wiesbaden, en Allemagne, quartier général de l'armée américaine en Europe. Le nouveau commandement relèverait du général Cavoli.La proposition du Pentagone montre que les États-Unis s'attendent à ce que la menace russe persiste pendant de nombreuses années, ont déclaré des responsables américains cités par le NYT.

