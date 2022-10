https://fr.sputniknews.africa/20221001/la-coree-du-nord-tire-deux-missiles-balistiques-vers-la-mer-du-japon-selon-seoul-1056358013.html

La Corée du Nord tire deux missiles balistiques vers la mer du Japon, selon Séoul

Les deux engins "ont volé (sur une distance) d'environ 350 km, à une altitude de 30 km (et) à la vitesse de Mach 6", selon un communiqué du chef d'état-major... 01.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-01T08:26+0200

2022-10-01T08:26+0200

2022-10-01T08:26+0200

corée du nord

tir de missiles

missiles balistiques

corée du sud

La Corée du Nord a tiré le 1er octobre deux missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon, a annoncé l'état-major interarmées sud-coréen.Les forces armées sud-coréennes ont déclaré avoir "détecté deux missiles de courte portée entre 06H45 et 07H03 tirés depuis la zone de Sunan, à Pyongyang" vers la mer du Japon.Les deux engins "ont volé (sur une distance) d'environ 350 km, à une altitude de 30 km (et) à la vitesse de Mach 6", selon un communiqué du chef d'état-major interarmées sud-coréen, qualifiant ces tirs de "grave provocation".Le Japon a également fait état du lancement manifeste de deux missiles balistiques, précisant qu'ils semblaient avoir terminé leur course hors des zones économiques exclusives du Japon.Selon le vice-ministre japonais de la Défense Toshiro Ino, les missiles "paraissent avoir suivi des trajectoires irrégulières".Selon des experts, des trajectoires irrégulières indiquent que les missiles sont capables de manœuvrer en vol, ce qui les rend plus difficiles à suivre et à intercepter.Par ailleurs, Séoul, Tokyo et Washington ont mené vendredi des exercices trilatéraux anti-sous-marins pour la première fois en cinq ans, quelques jours après que les forces navales américaines et sud-coréennes ont conduit des manœuvres à grande échelle au large de la péninsule.

corée du nord

corée du sud

corée du nord, tir de missiles, missiles balistiques, corée du sud