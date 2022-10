https://fr.sputniknews.africa/20221001/en-crimee-un-avion-sort-de-piste-et-prend-feu---images-1056365703.html

En Crimée, un avion sort de piste et prend feu - images

En Crimée, un avion sort de piste et prend feu - images

Un accident est survenu ce 1er octobre à l'aéroport près de Sébastopol, en Crimée. Lors de l'atterrissage, une partie des munitions que l'avion transporté a...

Un avion est sorti de la piste d'atterrissage à l’aéroport Belbec près de Sébastopol, en Crimée, et a pris feu, a fait savoir le gouverneur de la ville. Sur les images relayées sur les réseaux sociaux, on voit un grand panache de fumée noir qui se dégage derrière une plage, en direction de l’aéroport.L’accident s’est déroulé lors de l'atterrissage de l’aéronef. Une partie des munitions présentes à bord a explosé, a expliqué plus tard le gouverneur. Le pilote a réussi à sortir, poursuit M. Razvozzhaïev tout en précisant que l’incendie a été rapidement éteintSur une autre vidéo, on peut y voir un avion qui tombe d'un rocher et explose.Pour l'heure, on ignore le type de l'aéronef.

