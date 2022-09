https://fr.sputniknews.africa/20220912/le-fsb-dejoue-une-serie-dattentats-contre-les-autorites-en-crimee---video-1056156202.html

Le FSB déjoue une série d'attentats contre les autorités en Crimée - vidéo

Le Service fédéral de sécurité (FSB) a empêché une série d'attentats terroristes dans la région de Kherson et en Crimée, a rapporté son centre des relations... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que les troupes ukrainiennes ont lancé une contre-offensive sur l’axe sud de l’opération militaire spéciale, une série d'attentats a été également préparée par le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) en Crimée et dans la région de Kherson.Les agents du contre-espionnage ont également identifié un officier du SBU en charge des recrutements. Le FSB a identifié les auteurs et complices du SBU, a saisi des preuves, a déterminé leurs voies de communication et leurs modes de financement.

