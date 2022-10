https://fr.sputniknews.africa/20221001/du-diesel-russe-arrive-au-bresil-1056360565.html

Du diesel russe arrive au Brésil

Du diesel russe arrive au Brésil

Pour atténuer la flambée des prix du diesel, le Brésil a commencé à en importer de Russie. La première cargaison est déjà arrivée, d’autres sont attendues... 01.10.2022, Sputnik Afrique

Le ministre brésilien des Mines et de l’Énergie Adolfo Sachsida a annoncé l’arrivée de la première cargaison de diesel en provenance de Russie dans le port de Sao Paulo.D’après le Président brésilien Jair Bolsonaro, l’accord sur la fourniture de diesel de la Russie au Brésil a été trouvé en juillet.Flambée des prixLe coût du carburant au Brésil a augmenté à la fin de l'été pour atteindre un sommet historique. Selon l'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants, le coût du diesel et de l'essence au Brésil a augmenté de plus de 46% en 2021. En mars dernier, dans le contexte d'une flambée des coûts des hydrocarbures sur le marché mondial, le prix du diesel a encore augmenté de près de 25%, l'essence de 18,5%.Par conséquent, les prix élevés de l'essence et du diesel, environ un tiers de ce dernier étant importé d’autres pays, attisent l'inflation au Brésil.

