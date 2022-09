https://fr.sputniknews.africa/20220930/moscou-celebre-lintegration-des-republiques-du-donbass-de-kherson-et-zaporojie-a-la-russie-1056354075.html

Moscou célèbre l’intégration des républiques du Donbass, de Kherson et Zaporojié à la Russie

La foule s’est massée sous les murs du Kremlin pour célébrer l’intégration des 4 nouveaux territoires à la Russie. Le Président russe s’est joint aux... 30.09.2022, Sputnik Afrique

La fête a démarré sur la Place Rouge. Suite à la signature des accords sur l’intégration des républiques du Donbass ainsi que de Kherson et Zaporojié, un concert a été organisé afin de célébrer l’évènement. De très nombreux drapeaux russes flottaient sur la place. Différents artistes russes se sont succédés sur scène.Vladimir Poutine est ensuite monté sur scène pour prendre la parole devant la foule. Le Président russe a retracé les faits historiques et a souligné que la Russie avait créé l’Ukraine moderne. "Je ne peux m'empêcher de me souvenir de la création de l’Union soviétique, quand la Russie a engendré l’Ukraine moderne. C’est la Russie qui a créé l’Ukraine d’aujourd’hui par la transmission de territoires importants, historiques appartenant à la Russie elle-même avec ses habitants", a déclaré le chef de l'État.Le choix d’être avec la RussieVladimir Poutine a assuré depuis la Place Rouge que la Russie avait donné le droit aux habitants des Républiques de Donetsk, de Lougansk, et des régions de Kherson, de Zaporojié à disposer d’eux-mêmes. "Et ils ont fait le choix d’être avec la Russie", a-t-il conclu.

