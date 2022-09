https://fr.sputniknews.africa/20220930/cyniques-irresponsables-quand-giorgia-meloni-sen-prenait-a-emmanuel-macron-1056354453.html

"Cyniques", "irresponsables": quand Giorgia Meloni s'en prenait à Emmanuel Macron

"Cyniques", "irresponsables": quand Giorgia Meloni s'en prenait à Emmanuel Macron

D’anciennes déclarations peu flatteuses à l’endroit de la France refont surface. Giorgia Meloni, pressentie Première ministre italienne, critiquait la... 30.09.2022, Sputnik Afrique

En Italie, Giorgia Meloni semble avoir toutes les chances de devenir Première ministre. Face à cette perspective presqu’imminente, qu’adviendra-t-il des relations franco-italiennes? Par le passé, cette candidate de droite avait à plusieurs reprises dénoncé la politique française."Libérer l’Afrique"Par exemple, pendant une émission télévisée italienne en 2019, Giorgia Meloni a mis sous le feu des critiques la politique française en Afrique.Tout en tenant ses propos, elle a montré une photo d’un enfant burkinabé travaillant dans une mine et a déclaré que ses revenus finiraient dans les caisses de l’Hexagone."Il faut libérer l'Afrique de certains pays européens qui profitent d'elle. Donc la libérer de la France, ennemi numéro 1 en Italie", a-t-elle alors avancé.Dossier libyenEn outre, en 2018, Giorgia Meloni a pointé la responsabilité de la France dans l’afflux migratoire en Italie, parlant du rôle essentiel de l’Hexagone dans la déstabilisation de la Libye et dans l’assassinat de Mouammar Kadhafi.Épinglant Emmanuel Macron pour avoir défini l’Italie comme "irresponsable et cynique" sur l’immigration, elle a lancé:

