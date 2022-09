https://fr.sputniknews.africa/20220921/affreusement-humilie-macron-prononce-son-discours-a-lonu-face-a-une-salle-quasi-vide---images-1056249410.html

"Affreusement humilié": Macron prononce son discours à l’Onu face à une salle quasi vide - images

"Affreusement humilié": Macron prononce son discours à l’Onu face à une salle quasi vide - images

Le Président de la République française a pris la parole lors de la 77ème Assemblée générale de l’Onu, à New York. C’est toutefois face à une salle presque... 21.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-21T16:33+0200

2022-09-21T16:33+0200

2022-09-21T16:33+0200

emmanuel macron

france

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1054626247_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_d69ac41c9f1b841c875fa90f4476c8c0.jpg

Le 20 septembre, la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations unies s’est ouverte, pour la première fois en présentiel depuis la pandémie de Covid. Emmanuel Macron a tenu un discours depuis la tribune officielle.Hélas, comme le montrent des vidéos diffusées, peu de gens étaient présents pour ce moment-là dans la salle. Pour certains internautes, ces images "résument parfaitement la chute de l’influence française depuis l’arrivée de Macron".Des usagers ont également pointé les gestes du Président et sa manière de parler lors de cette allocution. "Ses scènes théâtrales surannées n'intéressent que les mainstream aux ordres de ce dingue. Il n'est plus Rien", "Macron s’exprime à l’Onu avec véhémence devant une salle boycottée", ont-ils écrit.Le fondateur de l'UPR François Asselineau n'a pas lui non plus manqué l'occasion de taquiner le Président, qui avait été selon lui "affreusement humilié" lors de son allocution.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

emmanuel macron, france, onu