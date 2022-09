https://fr.sputniknews.africa/20220920/emmanuel-macron-tient-un-discours-devant-les-nations-unies-a-la-77e-assemblee-generale--1056237531.html

Emmanuel Macron tient un discours devant les Nations unies à la 77e Assemblée générale

Emmanuel Macron tient un discours devant les Nations unies à la 77e Assemblée générale

Le Président français s'exprime à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unis qui s'est ouverte ce 20 septembre à New York.

La 77e édition de l'Assemblée générale de l'Onu se tient pour la première fois en présentiel depuis la pandémie de Covid. Tout comme quelque 150 autres dirigeants mondiaux, Emmanuel Macron tient un discours depuis la tribune officielle.En visite à New York depuis lundi soir, le chef de l'État français doit y passer au total 48 heures d'échanges diplomatiques, y compris avec les Présidents iranien Ebrahim Raïssi et américain Joe Biden, ainsi que le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et la cheffe du gouvernement britannique Liz Truss. Son programme inclut également une rencontre avec le Premier ministre libanais Najib Mikati.

