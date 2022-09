https://fr.sputniknews.africa/20220929/loperateur-du-turkish-stream-perd-sa-licence-dexportation-a-cause-des-sanctions-1056342889.html

L'opérateur du Turkish Stream perd sa licence d'exportation à cause des sanctions

29.09.2022

2022-09-29T22:21+0200

Suite aux nouvelles sanctions imposées par l'UE à la Russie le 18 septembre, la licence d’exportation de l’opérateur de Turkish Stream a été révoquée avant la fin du terme. Cependant, le transit du gaz ne sera pas interrompu, ont annoncé les autorités néerlandaises.Or, enregistré aux Pays-Bas, le groupe ne sera plus en mesure d'assurer l'assistance technique ou les travaux de maintenance en Russie.31,5 milliards de mètres cubes de gaz par anLe gaz transporté par Turkish Stream est livré aux pays européens via les systèmes de transport nationaux et contribue ainsi à la sécurité énergétique de l'Europe, rappelle l'opérateur.Mis en service le 8 janvier 2020, le gazoduc relie la Russie à la Turquie à travers la mer Noire. Ses deux conduites sont conçues pour transporter 31,5 milliards de mètres cubes de gaz par an.

