C’est Washington qui profitera de la destruction des gazoducs de Nord Stream, a affirmé ce jeudi, lors d’un point presse, Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe."Il y a un bénéficiaire absolu dans cette situation - Washington. Vous [les représentants officiels américains, ndlr] avez beaucoup discuté des raisons pour lesquelles les Nord Stream devaient être détruits, mis hors service (…) et en quoi ce serait bénéfique pour les États-Unis", a-t-elle dit.Mme Zakharova a souligné que, comme le disent les fonctionnaires américains depuis quelques années, la mise hors service des gazoducs permettrait aux États-Unis d'augmenter leurs livraisons de GNL au pays de l’Union européenne.Exercices de l'OtanMaria Zakharova a également affirmé que, cet été, les États membres de l'Otan ont effectué des exercices non loin du site des explosions. "En juillet, près de l'île de Bornholm, se sont déroulés des exercices de l'Otan avec des équipements utilisés pour la haute mer", a-t-elle précisé.Les services de sécurité russes (FSB) ont ouvert une enquête pour "acte de terrorisme international" après le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream en mer Baltique, a annoncé le 28 septembre le Parquet général russe.La Suède et la France ont indiqué que le Conseil de sécurité de l'Onu va se réunir vendredi à la demande de la Russie.

