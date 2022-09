https://fr.sputniknews.africa/20220928/la-russie-fait-avancer-ses-candidats-au-sein-des-nations-unies-1056331631.html

La Russie fait avancer ses candidats au sein d'une agence onusienne des télécommunications

Alors que se déroule la Conférence plénipotentiaire de l’UIT des Nations unies à Bucarest, la Russie y a fait avancer ses candidats. En ce moment, les échanges... 28.09.2022, Sputnik Afrique

La Russie a présenté à Bucarest des candidats au poste de secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT).Au cours de la Conférence plénipotentiaire de cette structure onusienne, qui se tient tous les quatre ans, la délégation russe a déjà participé à des rencontres bilatérales avec plus de dix pays, et en rencontreront 20 autres dans les jours à venir, a précisé le service de presse du ministère russe du Développement numérique.Les priorités de la Russie au sein de la structure sont orientées vers le renforcement de la coopération internationale, a en outre indiqué le ministère."Principale plate-forme des Nations unies"Pour la vice-ministre du Développement numérique, "l'élection des candidats russes signifiera que les travaux de l'UIT iront dans la bonne direction et correspondront à l'agenda actuel d'un monde numérique en développement dynamique".La vice-ministre Bella Tcherkessova s’est félicitée de la candidature de Rachid Ismaïlov au poste du secrétaire général et de celle de Nikolaï Varlamov à sa réélection au Comité du Règlement des radiocommunications.

