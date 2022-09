https://fr.sputniknews.africa/20220925/le-tchad-exhorte-lonu-a-autoriser-lafrique-a-rejoindre-le-conseil-de-securite-1056288613.html

Le Tchad exhorte l’Onu à autoriser l’Afrique à rejoindre le Conseil de sécurité

Le Tchad exhorte l’Onu à autoriser l’Afrique à rejoindre le Conseil de sécurité

S’exprimant à l’Onu, une représentante du Tchad a noté la nécessité d’autoriser l’Afrique à rejoindre le Conseil de sécurité des Nations unies en qualité de... 25.09.2022, Sputnik Afrique

La secrétaire d’État du Tchad aux Affaires étrangères, Awatif El Tidjani Ahmed Koiboro, a demandé une autorisation pour l’Afrique à rejoindre le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre permanent.Le Tchad "exhorte une fois de plus les États membres à passer de la rhétorique à l’action pour réparer l’injustice historique dont est victime le continent africain et qui l’exclut d’une participation pleine et égale à cet organe", a-t-elle déclaré lors de son discours à l’Onu le 23 septembre.Évolution du Conseil de sécurité de l’OnuSe prononçant le 24 septembre à l’Assemblée générale de l’Onu, le ministre russe des Affaires étrangères a aussi plaidé pour l’élargissement du Conseil de sécurité des Nations unies.Tout en considérant le Brésil et l’Inde comme "des acteurs internationaux clés et des candidats dignes d’être membres permanents du Conseil", la Russie prône la nécessité de "relever le profil de l’Afrique".

