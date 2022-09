https://fr.sputniknews.africa/20220927/serie-dexplosions-a-kharkov-lelectricite-coupee-1056324100.html

Série d’explosions à Kharkov, l’électricité coupée

La ville de Kharkov a été frappée à plusieurs reprises, a annoncé le maire de la ville. L’électricité a été ensuite coupée dans certains quartiers. Pour le... 27.09.2022, Sputnik Afrique

Ce 27 septembre plusieurs frappes ont touché Kharkov en endommageant l’infrastructure de la ville, a écrit le maire Igor Terekhov sur son compte Telegram. Les services publics s'efforcent de rétablir le courant dans les foyers des habitants de Kharkov dès que possible. Pour l’heure actuelle, il n’y a pas d’informations sur d'éventuelles victimes de ces frappes.Dernier jour des référendums Les frappes ont eu lieu le dernier jour des référendums qui ont été lancés le 23 septembre dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et les régions de Kherson et de Zaporojié. Les observateurs internationaux présents aux référendums sur le rattachement à la Russie ont rédigé un rapport préliminaire sur le déroulement du scrutin. Ses auteurs font entre autres état d’"un haut niveau d'activité des citoyens et de leur intérêt à participer au vote".

