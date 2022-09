https://fr.sputniknews.africa/20220927/referendums-sputnik-prend-connaissance-du-rapport-preliminaire-des-observateurs-1056323924.html

Référendums: Sputnik prend connaissance du rapport préliminaire des observateurs

Les observateurs internationaux présents aux référendums sur le rattachement à la Russie ont rédigé un rapport préliminaire sur le déroulement du scrutin

"Aucun fait de coercition, de pression ou de corruption n'a été observé" lors des référendums qui se déroulaient du 23 au 27 septembre dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et les régions de Kherson et de Zaporojié, selon les observateurs internationaux de 45 pays qui avaient suivi le processus de vote.Comme ils l’indiquent dans leur rapport préliminaire dont Sputnik a obtenu copie, pendant cinq jours, ils pouvaient "librement recevoir des informations, poser des questions aux organisateurs et aux participants des référendums" ou encore avoir accès à tous les documents."Haut niveau d'activité des citoyens"Le rapport informe que les observateurs internationaux ont enregistré "un haut niveau d'activité des citoyens, leur intérêt à participer aux référendums, et la compréhension totale de leur choix et de ses conséquences"."Conformément aux normes généralement acceptées"En outre, d’après les observateurs, les référendums ont été organisés "conformément aux normes généralement acceptées", dont le droit universel, égal et direct de participer au référendum et le vote secret.

