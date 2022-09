https://fr.sputniknews.africa/20220927/paris-envoie-des-specialistes-a-izioum-pour-enqueter-sur-une-fosse-commune-1056325459.html

Paris envoie des spécialistes à Izioum pour enquêter sur une fosse commune

Paris envoie des spécialistes à Izioum pour enquêter sur une fosse commune

Des enquêteurs de la gendarmerie française seront déployés dès mercredi 28 septembre à Izioum, dans la région ukrainienne de Kharkov, afin d'enquêter sur une... 27.09.2022, Sputnik Afrique

Dans une vidéo diffusée le 15 septembre, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait savoir qu’une fosse commune avait été découverte à Izioum, dans la région de Kharkov, en accusant l'armée russe d'avoir commis des crimes de guerre. En réaction à cette annonce, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a envoyé un groupe d’enquêteurs dans cette ville.Reproduire le scénario de Boutcha à IzioumRéagissant aux propos de Volodymyr Zelensky, le chef de l’administration militaire et civile de la région de Kharkov, Vitaly Gantchev, a déclaré à Sputnik que l’Ukraine cherchait à reproduire le scénario de Boutcha à Izioum afin d’obtenir de nouvelles armes auprès de ses alliés occidentaux.Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a également rejeté les allégations de M.Zelensky. "Tout cela est faux, et bien sûr nous défendrons la vérité dans toute cette histoire", a souligné M.Peskov.Depuis fin mars la ville d’Izioum a été contrôlée par l’armée russe, puis, début septembre, elle reprise par les Ukrainiens. Les forces russes s’en sont alors retirées pour être partiellement redéployées en direction du Donbass.

