https://fr.sputniknews.africa/20220927/loccident-essaie-de-priver-dautonomie-les-etats-souverains-en-recourant-a-la-punition-collective-1056320015.html

"L’Occident essaie de priver d’autonomie les États souverains en recourant à la punition collective"

"L’Occident essaie de priver d’autonomie les États souverains en recourant à la punition collective"

Oleg Ozerov est chef du secrétariat du Forum du Partenariat Russie – Afrique auprès du ministère des affaires étrangères de Russie. Il s'est fendu d'une... 27.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-27T14:43+0200

2022-09-27T14:43+0200

2022-09-27T15:01+0200

afrique

afrique subsaharienne

sommet russie-afrique (2019)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103577/97/1035779730_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_925592a138430ce9e5439c5aa331d1c5.jpg

Chef du secrétariat du Forum du Partenariat Russie – Afrique auprès du ministère des affaires étrangères de Russie, Oleg Ozerov a écrit une tribune en accusant l'Occident de vouloir imposer sa politique en Afrique et de la priver d'une coopération égale et mutuellement avantageuse avec Moscou.Le diplomate évoque notamment l’adresse du haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères Josep Borrell, et une série de ses déclarations lors de ses visites récentes au Mozambique, au Kenya et au Somali.Pression sur l'Afrique pour la dissuader de la RussieSelon le diplomate européen, l’opération militaire spéciale russe est un exemple "de l’impérialisme cruel du 19e siècle dont l’Afrique a fait l’expérience directe". Mais désormais, après avoir reconnu sa responsabilité pour ce qui s’est passé en Afrique, l’Europe a le droit moral de lutter contre la Russie côte à côte avec les Africains oppressés pendant des décennies et de bâtir un "ordre mondial basé sur des règles", écrit Ozerov dans sa tribune publiée dans le Kenian Daily Nation.Il appelle l'Afrique à se rendre compte que "si aujourd’hui c’est la Russie qui est traitée ainsi, demain le même sort peut attendre tout pays qui refuse d’accepter les conditions et standards occidentaux dans l’économie, la politique et même la morale."Malheureusement, cette politique de doubles standards peut être appliquée aujourd’hui à tout pays qui ne s’inscrit pas sur l’échelle des valeurs occidentales. Cela fait plus d’une décennie que les nations africaines font l’expérience directe des conséquences des restrictions économiques illégitimes imposées aux fins de chantage politique, et dans certains cas aux fins de changement de pouvoir.Rappelant que l’Occident avait imposé successivement des sanctions contre plusieurs pays africains, Ozerov évoque le projet de loi américain "Sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique". Ce projet prévoit la punition collective des Africains pour toute coopération avec Moscou, suscitant ainsi la perplexité pour ne pas dire plus.Oleg Ozerov fait ainsi écho à plusieurs leaders africains, préoccupés par la pression que leur met l'Occident pour tourner le dos à la Russie et soutenir les sanctions.

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, sommet russie-afrique (2019)