Antiterrorisme: les troupes kényanes entrent sur le sol congolais

La force spéciale de défense régionale a finalement fait son entrée sur le sol congolais le 24 septembre, mesure annoncée par le Congo depuis plus d’un mois. Plusieurs sources ont confirmé au média congolais Politico que le contingent est arrivé par la cité de Bunagana, frontalière avec l’Ouganda, occupée depuis plus de 100 jours par le mouvement M23, considéré par Kinshasa comme terroriste.Cette force, qui sera placée sous le commandement du Kenya, est composée des troupes du Kenya, de la Tanzanie, du Burundi et du Sud-Soudan, précise l'agence de presse turque Anadolu. Elle sera déployée dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri.Le déploiement d’une force multinationale avait été accepté par Kinshasa, avec l’accord de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (CAE), pour contrer les groupes armés agissant dans l’est du pays. Le Président congolais Félix Tshisekedi avait annoncé, dans une interview accordée à RFI et France 24 un jour avant l’entrée des troupes, que "la force est en train d’être déployée". Le 15 août, le contingent burundais a été le premier à entrer en RDC sous les auspices de la CAE, souligne Politico."Restaurer la paix"L’accord sur la force régionale signé début septembre à Kinshasa par les délégués et experts des pays membres de la CAE doit permettre le déploiement de cette force régionale dans l’est de la RDC "pour y restaurer la stabilité, la paix et la sécurité", relatait l'Agence congolaise de presse (ACP).Les dirigeants d’Afrique de l’Est se sont accordés au mois de juin afin de mettre fin à ce conflit engageant plus d’une centaine de groupes armés locaux et étrangers dans l’est de la RDC depuis près de trente ans. Ils ont parallèlement lancé, sous médiation kényane, des pourparlers avec certains chefs de groupes armés congolais.La RDC et le Rwanda sont pareillement en conflit, alimenté par la résurgence du Mouvement du 23 Mars (M23). Kinshasa accuse Kigali de leur fournir une assistance au Nord-Kivu, ce que ce dernier dément. Le Congo a refusé que Kigali participe à la force en question.Cette rébellion a été vaincue en 2013 par l’armée congolaise et les Casques bleus de la mission de l’ONU, mais a repris les armes fin 2021. Le déplacement interne de plusieurs milliers d’habitants et la fuite d’autres vers l’Ouganda voisin ont suivi les affrontements entre le M23 et l’armée congolaise.

