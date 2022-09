https://fr.sputniknews.africa/20220926/une-bagarre-eclate-entre-deux-basketteuses-maliennes-devant-les-cameras--video-1056306427.html

Une bagarre éclate entre deux basketteuses maliennes devant les caméras – vidéo

Deux basketteuses de l’équipe nationale malienne se sont crêpées le chignon devant les caméras, après une défaire face à la Serbie. 26.09.2022, Sputnik Afrique

La Coupe du monde de basket féminin a pris des allures de championnats de boxe, ce 26 septembre. Deux joueuses maliennes, Salimatou Kourouma (23 ans) et Kamite Elisabeth Dabou (17 ans), se sont en effet battues en zone mixte, au sortir d’une défaite contre la Serbie (81-68).La scène a été capturée par les caméras de la chaîne SportKlub, qui était alors en train d’interroger la serbe Sasa Cado, meilleure marqueuse de la partie.On peut clairement voir Salimatou Kourouma asséner plusieurs coups de poings à sa coéquipière, devant le regard médusé de Sasa Cado. Plusieurs joueuses maliennes sont finalement intervenues pour séparer les deux belligérantes.Excuses et fin de l’aventureBien consciente du tollé provoqué par ces images, la meneuse malienne Touty Gandega a fini par prendre la parole sur Twitter pour s’excuser au nom de l’équipe.La meneuse a ajouté que ces deux coéquipières impliquées regrettaient "profondément leur comportement".Ces piteuses images sont d’autant plus regrettables que l’équipe malienne avait plutôt fait bonne figure dans la compétition, posant notamment quelques problèmes à l’équipe de France malgré la défaite (59-74). Sika Koné avait signé un joli double-double à 18 points et 18 rebonds contre les Bleues.La défaite face à la Serbie scelle néanmoins le sort des "Aigles" qui ne verront pas les quarts de finale de la Coupe du monde.Dans les autres rencontres, les États-Unis ont également frappés fort, mais cette fois au sens figuré. Archi-favorites, les Américaines ont établi un nouveau record de points contre la Corée du Sud. Elles en ont inscrit 145, contre 49 pour leurs adversaires. Le précédent record datait de 32 ans: en 1990, le Brésil avait en effet inscrit 143 points contre la Malaisie (143-50).

