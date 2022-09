Bagarre et injures entre députés lors de la rentrée parlementaire au Sénégal – vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20220913/bagarre-et-injures-entre-deputes-lors-de-la-rentree-parlementaire-au-senegal--video-1056167482.html

Lors de la rentrée du Parlement sénégalais de la 14e législature lundi à Dakar, une grosse bagarre a éclaté alors que les travaux n’avaient même pas encore débuté, relate le média Benin Web TV.La tension est montée d’un cran ce matin-là en présence de 165 élus. Des scènes d’injures et des empoignades entre plusieurs députés se sont muées en une grosse bagarre. Après plusieurs heures de cris et d’invectives, les gendarmes sont intervenus dans l’hémicycle, rapporte RFI.Les blocages ont eu deux raisons: premièrement, le cas des députés qui sont également ministres. Il s'agit d'une incompatibilité pour l’opposition, selon laquelle ils auraient dû démissionner. Deuxièmement, une divergence a concerné les bulletins de vote pour le poste à la présidence de l'Assemblée.Amadou Mame Diop, issu de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar, a finalement été élu président du Parlement après plusieurs heures de retard.Une législature pas comme les autresIl est à noter que cette 14e législature se distingue par une forte présence de femmes (44% du Parlement élu), une proportion record. Le Sénégal a ainsi franchi un nouveau palier de la représentation politique des femmes en Afrique de l’Ouest, note Benin Web TV.Elle se distingue aussi par un équilibre à un siège près entre le pouvoir et l’opposition. Lors des élections législatives, le camp présidentiel avait emporté de justesse une majorité absolue de 83 députés. L’opposition des coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal possède au total 80 sièges.

