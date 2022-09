https://fr.sputniknews.africa/20220926/lotan-veut-prendre-la-chine-comme-prochaine-cible-estime-un-analyste-chinois-1056302933.html

L’Otan veut prendre la Chine comme prochaine cible, estime un analyste chinois

L’Otan veut prendre la Chine comme prochaine cible, estime un analyste chinois

En raison de son influence grandissante, la Chine pourrait être dans le collimateur de l’Otan. Ses membres semblent d’ailleurs avoir une position unie sur... 26.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-26T17:48+0200

2022-09-26T17:48+0200

2022-09-26T18:15+0200

chine

états-unis

allemagne

france

asie-pacifique

japon

otan

occident

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1045408032_0:416:2889:2041_1920x0_80_0_0_a1da0a1e17b5e2af95a4d81f1f4ce290.jpg

L’Otan pourrait s’en prendre prochainement à la Chine en raison de son influence en hausse, a déclaré à Sputnik un analyste chinois. Il a livré ses réflexions sur ce sujet après les propos du chef de la diplomatie russe sur la mer de Chine méridionale qui serait "la prochaine ligne de défense otanienne".Selon lui, l'opinion de l’Otan sur la région Asie-Pacifique s’est pratiquement formée.On constate certains signes de ce recentrement sur la région, poursuit-il. Y figurent la propagation de l’influence française, britannique et allemande depuis 2018. L’Occident exprime également plus souvent sa position quant à la situation du détroit de Taïwan, souligne M.Xiangmiao.Présence militaireEn plus de cela ces pays augmentent leur présence militaire, avec le déploiement des porte-avions britannique et français HMS Queen Elizabeth et Charles de Gaulle et de la frégate allemande Bayern, poursuit-il.D’après lui, le Royaume-Uni et l’Allemagne veulent faire de leurs activités militaires dans la zone Asie-Pacifique une nouvelle "normalité".Il a particulièrement mis en valeur la création d’AUKUS, alliance militaire tripolaire formée par l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.

chine

états-unis

allemagne

france

asie-pacifique

japon

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, états-unis, allemagne, france, asie-pacifique, japon, otan, occident, aukus