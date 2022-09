"Il n'y aura aucun gagnant en Europe dans le conflit nucléaire"

https://fr.sputniknews.africa/20220926/il-ny-aura-aucun-gagnant-en-europe-dans-le-conflit-nucleaire-1056302146.html

L’essayiste français Nikola Mircovic, fondateur de l'association humanitaire Ouest-Est qui aide la population du Donbass, fait part auprès de Sputnik Afrique de la possible résolution du conflit en Ukraine, surtout dans le contexte de la dernière déclaration de Vladimir Poutine. Le 21 septembre, en décrétant la mobilisation partielle en Russie, ce dernier a affirmé être prêt à utiliser "toutes les armes à notre disposition" si "les intérêts de la Russie sont menacés"."La diplomatie doit primer et il faut trouver une solution pour éviter une catastrophe nucléaire qui sera horrible pour tous les Européens entre Brest et Vladivostok", continue-t-il.Myopie occidentaleCependant, le discours de Bruxelles qui envoie des armes est une "mauvaise réponse", considère l’essayiste. De plus, "ça montre aussi une certaine maladie de l'Occident qui est complètement perdu, qui fait beaucoup d'idéologie, qui n'est pas pragmatique et qui ne réfléchit pas au moyen et au long terme".Pour Nikola Mircovic, il ne s’agit pas d’un "petit conflit contre un pays qui n'a pas de moyens "."Et si l'Occident ne comprend pas que les Russes sont motivés, alors il y a un problème qui est plus grave, vraiment des problèmes de compréhension de la situation locale et c'est pour ça qu'il faut du dialogue", conclut l’essayiste.Menace nucléaireLa Russie n'a pas changé son approche sur l'emploi des armes nucléaires, a affirmé ce 26 septembre le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov.Le Président russe a déjà déclaré qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être déclenchée, puisqu'elle n'aurait pas de vainqueur.

